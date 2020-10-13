Facebook запретил отрицать Холокост

Социальная сеть Facebook запретила размещать на своих страницах публикации, которые отрицают или искажают Холокост, и теперь станет направлять людей к авторитетным источникам, если они будут искать информацию об этом.

В понедельник Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил об этой новой политике, проводимой в рамках борьбы против теорий заговора и дезинформации и в преддверии президентских выборов в США, до которых остались три недели.

В своём блоге Цукерберг написал:

"Обозначить границы между допустимой и недопустимой речью непросто, но с учётом происходящего сейчас в мире я думаю, что это правильный баланс".

Такое решение в Facebook приняли после того, как выжившие в Холокосте из разных стран мира обратились к Цуккербергу с призывом принять меры по удалению контента, отрицающего или искажающего эту трагедию. Кампанию возглавила некоммерческая организация Claims Conference, деятельность которой направлена на получение компенсаций для переживших Холокост.

Грег Шнайдер, вице-президент Claims Conference:

"Меня не удивляет, что Марк Цуккерберг и некоторые действительно умные люди в Facebook учли обеспокоенность выживших в Холокосте и заявления, сделанные в рамках нашей кампании, поступив правильно".

Меры, принятые Facebook, приветствовал и Всемирный еврейский конгресс, отметивший, что отрицание Холокоста, его упрощение, минимизация или искажение - это "инструмент, используемый для распространения ненависти", что приводит к тревожному росту антисемитизма в мире и росту невежества в отношении исторических фактов, особенно среди молодёжи.