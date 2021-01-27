Три умные машины, получившие название "противоэпидемические роботы", были переданы правительству Кении для борьбы с COVID-19 программой развития Организации Объединенных Наций в партнерстве с Японией. Роботы адаптированы для выполнения некоторых функций медицинских работников во время пандемии.
Шуджа, Джасири и Тумаини - так зовут этих помощников - на расстоянии от 2,5 до 3,5 метров могут измерять температуру до 200 человек в минуту, дезинфицировать большие площади, которые загрязнены или предположительно заражены, а также дополнительно транслировать сообщения, напоминающие людям о том, что нужно надеть маски и провести дезинфекцию. Кроме того роботы могут собирать информацию от пациентов, анализировать ее и мгновенно предоставлять данные для исследования. Как ожидается, эти умные машины помогут ускорить регистрацию пассажиров в аэропорту.
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