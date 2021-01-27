Столичные бары заработают по ночам, москвичи - в офисах

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене части ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Вновь заработают по ночам клубы и бары. Развлекательные заведения не могли обслуживать посетителей с 23 до 6 часов с 13 ноября. Но по словам Собянина, сегодня эпидемиологическая ситуация в столице позволяет исправить ситуацию: за прошедшую неделю темпы по выявляемости инфекции снизились в 10 раз. 26 января выявили менее 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 26 сентября.

"Наш долг - создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь - наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - объяснил он, при этом уточнив, что требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором, должны по-прежнему соблюдаться.

Новости обрадовались владельцы столичных клубов.

"Мы очень рады, что ограничения сняты. Будем постепенно возвращаться в свой естественный ритм. Сложно предсказать как будут развиваться события следующие несколько месяцев, мы надеемся на лучшее", - заявили Euronews в клубе "Пропаганда".

Но в том, что предпринимателям удастся восполнить потери в ближайшие год или два, уверены немногие. Так, президент Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли, рассказывает Euronews: "В первый локдаун падение выручки составило 30%. Во второй - мы перешли на дневной режим, но гости не вернулись, и мы потеряли еще 30%. 3% сотрудников ушли в порноиндустрию и вебкаминг: ситуация та же, что в 1990-х, когда проститутки стояли на Тверской - кушать-то надо. Пойти на работу некуда, денег занять не у кого".

По словам Лаки Ли, лично он только с марта по сентябрь потерял около миллиона долларов - на продаже автомобиля, выплатах пособий и зарплат, аренду помещений и кампуса для стриптизерш (общежитие стало беслатным). У него закрылись два караоке-клуба.

"Сначала надо хлеба. Мы же относимся к зрелищам. Цены на газ и нефть упали, "Аэрофлот стоял". А когда даже крупные отрасли экономики в упадке, перераспределение денег вниз по цепочке на средний бизнес соответственное. Сегодня к нам приходят на работу стюардессы, менеджеры из автосалонов, девушки, которые работали в банках. Есть что-то надо", - говорит бизнесмен, а затем добавляет: "За эмоциями красоты, эстетикой к нам продолжат приходить. Но средний чек снизится. Будем выживать".

Также городские власти отменили требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, которое действовало с октября. Теперь решать. прислушиваться ли к данной рекомендации, предстоит руководителям компаний. "Удаленка" для тех, кому за 65 и кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему обязательна. Ношение масок и перчаток в офисе - тоже.

С 22 января в Москве перешли на очную форму обучения студенты колледжей, учреждения допобразования и спортивные школы. Также открылись музеи. А театры и кинотеатры увеличили заполняемость залов с 25% до 50%.

Решение о формате обучения в московских вузах будет принято до 6 февраля.