Богатые страны скупо делятся вакцинами от Covid-19 с бедными

Богатые страны мира пытаются заполучить для себя побольше вакцины от коронавируса, что выгодно производителям, или сами её выпускают. А для не столь благополучных создан глобальный механизм распределения вакцин COVAX, который торгуется меньше.

В результете, например, Южная Африка платит 4,32 евро за дозу препарата AstraZeneca - в 2,5 раза больше, чем европейские страны.

«Это вакцинный апартеид, это дискриминация, - возмущается ответственный представитель ООН Винни Бьянима. - Стыдно видеть, как богатые страны спорят о распределении вакцины между собой, в то время как другие страны сидят и смотрят. Я считаю это позором! "

COVAX - это плод сотрудничества Всемирной организации здравоохранения, международных альянсов по вакцинам, а также национальных правительств и Фонда Билла Гейтса — всего 33 основных донора и множество более мелких. На данный момент глобальный механизм заручился суммой более 1,65 млрд евро. Больше всего поступило от правительств Великобритании и Канады. 96 млн евро — это пожертвования личных денежных средств.

При президенте Трампе США не были участником COVAX, но теперь администрация Байдена обещает вложить в него 3,3 миллиарда евро.

Однако этому механизму потребуется 29 млрд евро, чтобы заплатить за 2 млрд доз, купленных у 5 производителей вакцин. Генеральный директор ВОЗ предупредил о препятствиях, на которые может натолкнуться его план провести масштабные инъекции всеми доступными для COVAX вакцинами в 92 странах до конца текущего года:

«Двусторонние сделки между странами и компаниями ставят под угрозу обещание COVAX, - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус. - Было подписано как минимум 56 двусторонних соглашений о вакцинах, которые фрагментируют рынок, заставляют страны конкурировать и поднимают цены».

Страны ЕС изо всех сил пытаются развернуть кампанию массовой вакцинации, чтобы к лету сделать прививки 70% населения. Правительства, которые финансировали разработку вакцин, в первую очередь делают уколы своим гражданам.

«Я думаю, что было бы наивно описывать COVAX как представителя колонизированных стран, которому мы бросаем крошки со стола, - сказал датский политолог Якоб Кьеркегор. - Без COVAX эти страны никогда не смогут получить адекватный, оперативный и своевременный доступ к вакцинам».

По подсчётам учёных, чтобы выработался глобальный коллективный иммунитет от COVID-19, нужно вакцинировать 70% населения. В лучшем случае COVAX сделает прививки 1 млрд людей, а их всего на планете почти 8 млрд.