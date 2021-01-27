Брюссель разворачивает дискуссию о помощи "стареющей" Европе

От нашествия коронавируса особенно страдают в Европе пожилые люди. Подчиняясь указаниям властей, они вынуждены сидеть дома, меньше общаться с близкими, обходиться без многих привычных вещей и занятий. Брюссель призвал другие столицы ЕС вместе обсудить потребности стареющего населения, а потом решить, как лучше помочь ему с учётом интересов всего общества.

Еврокомиссии по вопросам демократии и демографии предложила, в частности, создавать условия для возвращения части пенсионеров на работу:

"Если посмотреть на данные Евростата за последние 50 лет, то мы теперь живем на 10 лет дольше, - сказала Дубравка Шуйца. - Поэтому нужно предоставлять рабочие места пожилым, приспосабливать к их возможностям производство. Нам нужно с их помощью развивавать технологии и заполнять наш рынок труда".

Многие неправительственные и благотворительные организации намерены, вместе с политиками, принять участие в обсуждении проблем пожилых людй условиях пандемии и привлечь к этому самих своих подопечных.

"Наши основные ожидания связаны с раскрытием потенциала этой категории людей, - сказала Джулия Ваду из организации Age Platform. - Мы хотим, чтобы начинающиеся консультации охватывали, в том числе, пожилых людей, там где они живут. Тогда у нас будет настоящая дискуссия".

Данные Европейского статистического ведомства показывают, что в таких странах, как Испания и Италия, людит живут дольше других, но там не хватает систем их социальной подержки и домов престарелых. Это, возможно, и будет одной из тем всеевропейских консультаций.