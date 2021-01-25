Французские студенты страдают от одиночества

Анж-Уильям из Кот-д'Ивуара изучает во Франции право. Он живет в этом студенческом общежитии в комнате площадью 17 квадратных метров, за которую платит 400 евро в месяц после вычета государственной помощи. В этих четырех стенах он провел большую часть прошлого года, поскольку занятия проходили дистанционно. Кроме всего прочего, молодой человек потерял работу. У него закончились средства и сегодня он как никогда страдает от одиночества.

Анж-Уильям Этьен, студент юридического факультета Университета Лион -1: "Это было сложно: все мои соседи вернулись к своим родителям. Меня не покидает чувство одиночества, ненадежности и беспокойства за свое будущее. Нам сказали, что мы можем обратиться к помощи психолога, но нас - 30 тысяч студентов в Лионе. Представьте, если все студенты начнут звонить единственному психологу, которого нам выделили. Он не справится".

Анж-Уильям получил разовую материальную помощь. Но заниматься онлайн в одиночестве в маленькой квартире оказалось вдвойне сложнее.

"Все занятия проходили онлайн. Одни учителя нам что-то разъясняли, другие - нет. Нам приходилось самим во всем разбираться. Я чувствовал, что мой уровень и мотивация резко упали", - рассказывает Анж-Уильям.

Согласно исследованию, проведенному Nightline, треть студентов говорят, что страдают психологическими расстройствами в условиях изоляции, по сравнению с 20% до пандемии. В Лионе в течении недели студенты совершили две попытки суицида. На прошлой неделе молодые люди решили выйти на улицы, чтобы обратить внимание властей на их финансовую незащищенность, которую коронавирус только усилил.

Но есть и такие, кто из чувства солидарности пытается помочь другим разными способами. В этом кампусе, где несколько курсов вернулись к нормальной жизни, группа студентов открыла небольшой продуктовый магазин. Здесь учащиеся, у которых в последнее время возникли финансовые трудности, могут покупать продукты в 10 раз дешевле. Осенью спрос резко вырос.

"Уверен, что без этой системы покупок мы бы разорились. Теперь у нас есть возможность сэкономить деньги на несколько проектов", - говорит этот парень.

Вырос спрос и на психологическую поддержку. Все больше и больше студентов, страдающих психологическими расстройствами, обращаются в это специальное отделение психиатрической клиники.

Доктор Ева Бекаш, руководитель отделения LIVE психиатрической больницы, Лион: "Это могут быть психологические проблемы, стресс или депрессия. А бывают и экстремальные ситуации, когда звонит студент и говорит, что готов выброситься из окна и спрашивает, что делать. В этом случае мы немедленно отправляем на помощь полицию и скорую ".

Но далеко не все студенты, оказавшиеся в сложной ситуации, обращаются за помощью, поэтому в этом кампусе медицинские работники сами их навещают, интересуясь, все ли у них в порядке. На недавней встрече с учащимися вузов французский президент Эммануэль Макрон объявил о возобновлении очного обучения в университетах один день в неделю, а также о двухразовом питании для студентов за евро в день и финансовой помощи. Но он предупредил, что полного "возвращения к нормальной жизни" пока ждать не следует.