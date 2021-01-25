«Челси» уволил Лэмпарда

Руководство британского футбольного клуба «Челси» приняло решение об увольнении главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Лучший бомбардир в истории «Челси» тренировал команду последние 18 месяцев. Владелец клуба Роман Абрамович пояснил, что решение было непростым, но что оно необходимо для того, чтобы команда улучшила свою результативность. Сейчас «Челси» опустился на 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, в матче с командой «Лутон Таун», последней игре под присмотром Лэмпарда, «синие» одержали победу со счетом 3-1.

Фрэнк Лэмпард возглавил клуб в июле 2019 г., подписав трехлетний контракт. Прошлым летом он потратил рекордные для «Челси» 200 млн фунтов на привлечение игроков. Но результативность команды продолжала стагнировать: В этом сезоне она проиграла 6 из 19 игр национального чемпионата.

Сам Лэмпард – живая легенда «Челси». С 2001 по 2014 г., выступая за клуб в роли атакующего полузащитника, он забил рекордные 211 голов. В это время клуб завоевал 11 трофеев, в том числе четыре чемпионских кубка Премьер-лиги и кубок Европейских чемпионов в 2012 г.