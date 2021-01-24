Бунт против локдауна

В Нидерландах полиция применила водометы для прекращения беспорядков и демонстраций против введенных правительством мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. После разгона акций протеста в Эйндховене произошли погромы магазинов, а в Амстердаме начались поджоги урн и мусорных баков. В мероприятиях, запрещенных властями, приняли участие сотни людей. Многие из них были без масок и не соблюдали дистанцию. Задержаны не менее 30 человек.

Накануне в городке Урк провинции Лимбург молодежь подожгла местные центр тестирования на коронавирус. Центр сгорел дотла.

Более 3500 человек по всей стране были оштрафованы на нарушение комендантского часа. В Нидерландах с середины декабря действует один из самых строгих локдаунов в Европе.