Власти Италии признали, что по ошибке ввели строгий карантин в Ломбардии. Эта область на неделю была отнесена к «красной зоне» из-за неверных статистических данных, — объясняют в правительстве. В Риме говорят, что Национальному институту здравоохранения пришлось уточнить цифры, предоставленные администрацией Ломбардии. Губернатор Аттилио Фонтана настаивает, что это он добился смягчение карантина:

«Я естественно начал процедуру обжалования этих расчётов, представленных правительством. Мы никогда не передавали ошибочные данные и мы не корректировали наши данные».

В результате пересмотра официальных показателей заболеваемости с воскресенья Ломбардия вернулась в «оранжевую зону». В регионе теперь могут возобновить работу непродовольственные магазины, но главное, — по словам губернатора, — то это, что с понедельника могут быть открыты школы.