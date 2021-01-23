Тоник со вкусом Рождества

Напиток со вкусом рождественской елки можно попробовать в Эстонии. Дистилляционная фабрика Lahhentagge, расположенная на острое Saaremaa, уже несколько лет производит тоник из еловых иголок, кардамона и цедры лимона. После завершения праздничного сезона на фабрику привозят отслужившие свое рождественские ели. Владельцы предприятия говорят, что для джина, который они производят из местного сырья, нужен был тоник, который бы подчеркивал его особенный вкус.

Владелец Lahhentagge Тармо Вирки говорит: "Хвойные деревья хорошо известны жителям скандинавских стран. Хвойные иголки используются уже на протяжении веков, в них содержатся полезные для здоровья витамины и минералы, много витамина С и D, и, конечно, во время пандемии спрос на них еще больше".

Три годна назад компания для производства тоника впервые использовала ель, украшавшую местную городскую площадь. А затем начала собирать деревья из других городов, и даже соседних стран, получив в свое распоряжении зеленых красавиц из Хельсинки и Юрмалы.

Глава информационного центра по туризму Юрмалы Александра Страмкале говорит: "Думаю. что это интересная идея, в ней есть что-то новое, и возможность подарить рождественским елям вторую жизнь — это замечательно".

Ежегодно десятки миллионов новогодних елок украшают дома европейцев, но большинство из них непригодны для вторичного использования, так как быстро высыхают. Деревья, создающие праздничное настроение на городских площадях, лучше удерживают влагу.

Из Эстонии передает корреспондент Euronews Янис Лайзанс: "Из одной ели можно произвести до десяти тысяч литров тонизирующего напитка со вкусом рождества".