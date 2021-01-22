Европа и Америка готовятся быть снова вместе

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: В среду Америка получила нового президента - и мир вздохнул с облегчением. Для начала вернулись взаимное уважение и порядочность.

«Политика не должна бушевать как пожар, уничтожающий всё на своем пути», - сказал Джо Байден. Многие американцы были в восторге от этих слов, как и почти весь политический класс Европы.

Европа и Америка готовы к новому началу

Об этом никто не высказался яснее и честнее, чем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Этот новый рассвет в Америке - момент, которого мы так долго ждали. Европа готова к новому началу с нашим старейшим и самым надежным партнёром».

Похоже, что новая администрация тоже готова. Джо Байден воспользовался случаем, чтобы напрямую обратиться к миру - это довольно необычно для нового президента в его инаугурационной речи. Но после четырех лет раздражения, недоверия и конфронтации он, должно быть, чувствовал себя вынужденным сделать это:

«Вот моё послание тем, кто находится от нас за границей: Америке выпало испытание, и мы через него прошли. Мы починим наши альянсы и будем снова взаимодействовать с миром, чтобы ответить не на вчерашние вызовы, а на сегодняшние и завтрашние вызовы».

Осмотрительность во внешней политике нового президента

Итак, на карту поставлено многое, но чего нам ожидать? Где место Европы в понимании Джо Байдена? Чтобы мы это лучше поняли, ко мне присоединилась Александра де Хооп Схеффер, директор парижского офиса Германского фонда Маршалла.

Гробе: Это была инаугурация, не похожая ни на что другое раньше и полная политического символизма. Каковы ваши основные выводы?

Де Хооп Схеффер: Я думаю, что инаугурационная речь Байдена была довольно сильной, но в то же время исполненной реализма. Он представил объективную картину и понимание сегодняшнего состояния Америки. Президент также ярко изобразил разногласия между американцами, когда он упомянул о риске «негражданской» или «нецивилизованной» войны. Это было довольно сильное заявление и предупреждение всем американцам. Байден был весьма реалистичен в понимании стоящих перед ним тяжелых и сложных задач. Ещё одна вещь, которая мне запомнилась из церемонии инаугурации в целом, - это, конечно отсутствие Дональда Трампа.

Гробе: Многие аналитики считают, что в своей внешней политике байденская администрация превзойдёт обамовскую. Байден станет Обамой 3.0. Вы разделяете эту оценку?

Де Хооп Схеффер: Абсолютно нет. Меня особенно поразило то, как Байден сформулировал свою внешнюю политику, назвав её внешней политикой американского среднего класса. Это многое говорит о том, как он собирается формулировать международные обязательства США с оглядкой на то, что это значит для американского среднего класса. Поэтому мы не сразу увидим желание администрации Соединённых Штатов подписывать новые торговые сделки. Мы увидим гораздо более осмотрительную американскую внешнюю политику, учитывающую то, какое влияние она оказывает, во что это обойдётся, сколько будет стоить Америке участие в какой-либо многосторонней организации или подписание с кем-то нового торгового соглашения.

ЕС - незаменимый партнёр

Гробе: В плане трансатлантических отношений трудно представить, что Байден просто вернется в старые добрые времена до Трампа. Какой будет европейская повестка Байдена?

Де Хооп Схеффер: Думаю, он понимает, что с точки зрения международных приоритетов, Европа - незаменимый партнёр. Сегодняшние приоритеты Байдена – это преодоление коронавирусного кризиса, восстановление экономики, борьба с изменением климата. Он подписал распоряжение о том, что Соединённые Штаты вернутся к выполнению Парижского соглашения по климату. Это крайне важное решение, и, безусловно, европейцы очень рады этому. Не во всех этих ключевых областях политики Европа занимает центральное положение. Но то, что я вижу, определенно означает вполне естественный поворот к Европе во внешней политике Соединённых Штатов.

Гробе: Сейчас, когда «Брексит» осуществился, и Ангела Меркель уходит, кто станет личным партнёром Байдена в Европе?

Де Хооп Схеффер: Думаю, на этот вопрос нет однозначного ответа. Это будет тот, другой и третий. Это будет набор двусторонних отношений. Кроме того, Вашингтон будут заинтересованы в непосредственном взаимодействии с Брюсселем, с институтами ЕС по трём крупным вопросам, которые являются приоритетами для Байдена: номер один, изменение климата; номер два, конечно же, кризис с covid-19; и номер три, цифровые проблемы. А Евросоюз оказывает всё большее влияние на эти проблемы.

Воскового Трампа меняет бюст Байдена

Успех Джо Байдена на мировой арене во многом зависит от того, сможет ли он исцелить свою расколотую нацию. Это в свою очередь зависит от того, пропадёт ли Дональд Трамп из поля зрения – в политическом смысле.

В Музее Гревен в Париже это уже стало реальностью. Восковая статуя Трампа были бесцеремонно уничтожена. Уход за изваянием был дорогим: волосы Трампа стоили очень много. Посетители имели склонность тыкать пальцем в президентский нос, снимая селфи, из-за чего статую постоянно ремонтировали.

В музее надеются, что люди будут бережнее обращаться с бюстом Байдена".