Продление ДСНВ: посла РФ ждут в Госдепартаменте США - американские СМИ

В ближайшие часы советник президента США по нацбезопасности Джек Салливан планирует принять посла РФ Анатолия Антонова, чтобы обсудить решение новой администрации Белого дома добиваться продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. О том, что переговоры уже начались и что как минимум двое сотрудников российского диппредставительства прибыли накануне в Госдепартамент для переговоров, сообщает журналистка CNN Кайли Атвуд.

В четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила решение о пролонгации ДСНВ на максимально возможный в соответствии с договором срок. "Это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы. И это опора стратегической стабильности между нашими двумя странами. Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными", - отметила она.

О намерении пересмотреть официальную позицию Вашингтона в отношении документа, который предусматривает дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений США и России, новоизбранный президент Джо Байден заявлял еще в ходе предвыборной кампании. Ранее администрация Дональда Трампа выдвинула Москве ряд дополнительных условий, лишь в случае безальтернативного принятия которых США согласились бы продлить истекающий в феврале договор, но только на год. Российские власти посчитали некоторые из них неприемлемыми. В МИД РФ выступили против "вскрытия Договора и переформатирования в пользу США его верификационного режима".

Примечательно, что именно 20 января, в день инаугурации нового главы американского государства, ведомство опубликовало на своем сайте призыв сменившимся в США властям занять "более конструктивную позицию", отметив, что администрация Трампа "планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к "победе" в объявленном ими "соперничестве великих держав"".

Сторонники Трампа уже заявили о своем недовольстве принятым Байденом решением всего сутки спустя после вступления в должность. Спецпосланник отошедшего от дел президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли посетовал в своем Twitter на "разбазаривание самых значительных рычагов влияния на Россию".