Новые меры для борьбы с коронавирусом в Европе

В Нидерландах впервые со Второй мировой войны вводится комендантский час. Эта мера, которую для борьбы с распространением коронавируса одобрил парламент страны, вступает в силу с субботы — с 21 до 04:30 по местному времени разрешено передвигаться по улицам только в исключительных случаях.

Большая часть депутатов поддержала правительственную инициативу, но представители ряда политических партий обрушились с критикой на премьер-министра Марка Рютте. По мнению оппозиции, в Нидерландах уже и так действует один из самых строгих карантинов в Европе.

Нижняя палата парламента Чехии продлила до 14 февраля действие введенного в октябре режима чрезвычайной ситуации, при этом дебаты прошли в напряженной атмосфере. По данным минздрава Чехии, эпидемия коронавируса стала причиной значительного роста смертности: в прошлом году умерли на 14% больше жителей страны, чем в 2019 году. В ведомстве также сообщили, что процесс вакцинации замедлился из-за задержек поставок препарата.

В Португалии зарегистрирован самый высокий с начала эпидемии показатель суточной смертности от последствий коронавирусной инфекции — скончался 221 человек. Власти страны распорядились с четверга вновь на две недели закрыть образовательные учреждения всех уровней. Принято решение о приостановке авиасообщения с Великобританией для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.

Венргия стала первой страной ЕС, одобрившей применение российской вакцины Sputnik V. Национальный институт фармакологии и безопасности питания страны также выдал временную лицензию и на британский препарат AstraZeneca. Окончательное решение о применении российской вакцины в Венгрии может принять только Национальный центр общественного здравоохранения, которому в течение нескольких недель еще предстоит определить соответствие вакцины содержанию документации о ней, отметили в институте фармакологии.

В пятницу в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Одна и тем этой встречи — начало поставок Sputnik V.