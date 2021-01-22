Бельгийские туристические фирмы разоряются из-за пандемии

После вспышки коронавируса жители Евросоюза стали гораздо меньше путешествовать из-за боязни заразиться. Их не поощряют на это и правительства, чтобы не разносить инфекцию. В результате остались почти без дела туристические фирмы. Особенно тяжелая ситуация для них в Бельгии.

Это брюссельское бюро обычно очень загружено накануне февральских каникул. В это время года многие семьи заказывают и летний отдых. Представитель материнской фирмы Connections сообщил, что пандемия привела к закрытию 20% её бюро и сокращению трети персонала:

"С 15 марта прошлого года мы не продали ни одной путёвки. – сказал Фрэнк Бостилс. - Бизнес упал примерно на 88%. В обычное время количество наших путешественников составило бы ежегодно 180 тыс человек. За последний год у нас не было новых заказов".

Тем временем в Бельгии и многих других странах ЕС ужесточаются карантинные меры, ещё больше осложняя возможности путешествий. С другой стороны, налажено тестирование, люди привыкли носить маски. Им помогают соблюдать дистанцию, дезинфицироваться. Их можно было бы так же защищать в пути и на курортах.

«По нашему мнению, можно было бы позволить людям организованно путешествовать, если бы были приняты достаточные меры, - продолжал представитель турфирмы. - К сожалению, спустя примерно год после начала пандемии, по сути ничего не было сделано, чтобы поездки стали безопасными сегодня".

На видеоконференции в четверг лидеры Евросоюза решили «настоятельно отговаривать» население от несущественных поездок. Тем самым они дали странам-членам зелёный свет на дальнейшее ограничение туризма. Правительство Бельгии намерено наказывать людей за попытки пересечь её границу без веских причин; им придётся отдыхать дома.