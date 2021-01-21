Пожизненная пенсия, защита и таунхаус: Трамп ушел не с пустыми руками

Дональд Трамп покинул Белый дом, но - не с пустыми руками. Экс-лидер Соединенных Штатов имеет право на целый ряд "бонусов", согласно принятому в 1958 году федеральному Закону о бывших президентах (Former Presidents Act). В соответствии с документом, льготы предоставляются только тем из глав государства, которые не были отстранены от должности в результате импичмента или осуждения за уголовное преступление. Дважды подвергнутый процедуре отстранения от власти Трамп оказался буквально в двух шагах от того, чтобы лишиться привилегий, которыми уже вовсю пользуются Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Пожизненная пенсия

В ходе своей первой предвыборной кампании в 2015 году Дональд Трамп заявлял, что по примеру Джона Кеннеди и Герберта Гувера откажется от заработной платы президента - в 400 тысяч долларов в год - в случае своего избрания на высокий пост. Так он и сделал. С 2017 года Трамп неоднократно перечислял значительные суммы различным ведомствам. Одним из последних чек получил национальный Минздрав на борьбу с пандемией коронавируса. Но отказываться от "золотой пенсии" в 219 тысяч долларов в год, которую получают все бывшие главы американского государства, Трамп не стал. В свою очередь, бывшая первая леди Мелания также может рассчитывать на 20 тысяч долларов в год.

Среди других популярных источников дохода экс-президентов - выступления на конференциях и публикация мемуаров. Так, согласно изданию New York Times, за свои выступления на конференциях перед сотрудниками крупнейших американских компаний Барака Обамы не раз получал по 400 тысяч долларов. А его книга "Земля обетованная" побила рекорд продаж среди всех публикаций бывших президентов США. Издательство заплатило Обаме рекордный аванс в 65 миллионов долларов.

Под защитой секретных служб

Еще одна привилегия отошедших от дел американских лидеров - возможность до конца своих дней рассчитывать на обеспечение своей личной безопасности секретными службами США. Если Мелания не разведется и снова не выйдет замуж, она также останется под защитой. По некоторым оценкам, бюджету охрана четы будет обходиться примерно в 1,5 миллионов долларов в год.

По закону, защита положена и детям экс-президентов, но только до исполнения им 16 лет. Но перед уходом из Белого дома Трамп распорядился, чтобы спецслужбы обеспечивали безопасность всех его дочерей и сыновей хотя бы еще на протяжении полугода.

Офис в любой точке страны и прочие расходы

Администрация общих служб (General Services Administration) помогает президентам на пенсии "сменить амплуа" - в частности, открыть и обставить офис в любой точке Соединенных Штатов, а также нанять помощников, советников и другой персонал. Всего на выплату им зарплат в течение первых 30 месяцев Трамп будет получать из федерального бюджета по 150 тысяч долларов в год. Впоследствии эти суммы сократятся до 96 тысяч долларов в год.

Кроме того, самому Трампу и еще двум его подчиненным компенсируют ежегодные расходы на деловые поездки на сумму до одного миллиона долларов. Бывшая леди получит на эти же нужды до 500 тысяч долларов. В то же время экс-президент более не сможет подняться на "Борт номер один".

Дети и внуки Дональда Трампа AP Photo

Таунхаус в Вашингтоне

В распоряжении Трампа, как и его предшественников на посту главы государства, президентский таунхаус в Вашингтоне. В нем он сможет поселиться в любой момент по случаю посещения столицы. Принадлежащее правительству пятиэтажное здание насчитывает две столовые, несколько спален и специальное помещение в подавле для агентов спецслужб.

В то же время пока неясно, понадобится ли Трампу таунхаус. Ведь в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню расположен принадлежащий ему отель класса люкс.

Доступ к медобслуживанию

Наконец, Дональд и Мелания смогут получить доступ к медобслуживанию в военных госпиталях. Правда, не бесплатно, но по фиксированной цене, установленной Административно-бюджетным управлением (Office of Management and Budget) в составе Администрации президента США. При желании чета сможет и вступить в частную программу медстрахования.

За несколько часов до инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена Трамп покинул Белый дом. Вместе с супругой экс-глава государства отправился в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где, предположительно он и планирует теперь жить.