Трамп вошел в историю

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте действующего президента. Дональд Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

Это первый случай за всю историю американской государственности, когда лидер страны подвергнут процедуре отстранения от власти дважды.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США: "Дональд Трамп представляет очевидную опасность для нашей страны, и мы, поддержав резолюцию, вторично подтвердили слова клятвы, в которой президент обязуется быть гарантом конституции".

К демократам присоединились и голоса однопартийцев 45-го президента - 10 республиканцев поддержали внесенную еще в понедельник на рассмотрение нижней палаты Конгресса резолюцию.

Джон Кэтко, конгрессмен-республиканец (штат Нью-Йорк): "То, что президент подстрекал к мятежу, сомнений не вызывает. Это со всей очевидностью следует из размещенных им в социальных сетях публикаций, как и из его речи, произненесенной в этот день перед сторонниками".

Но не все республиканцы поддержали эту позицию.

Джим Джордан, конгрессмен-республиканец (штат Огайо): "Вместо того, чтобы увеличивать уже существующий раскол в обществе, мы должны работать на объединение нации. Но демократы собираются вторично объявить импичмент президенту за неделю до того, как он покинет Белый дом. Почему? Политика и факты приводят к мысли о том, что они хотят, чтобы Трамп перестал существовать".

Процедура импичмента Трампа в Сенате начнется после инаугурации Байдена.

Об этом сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл.

Трамп ответил своим оппонентам: "Я безоговочно осуждаю то насилие, свидетелями которого мы все стали на прошлой неделе. Насилие и вандализм не могут присутствовать в нашем обществе, и в нашем политическом движении. Наш девиз - "Сделаем Америку вновь великой" - всегда поддерживал верховенство закона, как и сотрудников и сотрудниц правоохранительных органов, которые стоят на защите фундаментальных американских ценностей".

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена состоится в будущую среду, 20-го января.

Чтобы поддерживать закон и порядок, на улицы Вашингтона будут выведены не менее 20 тысяч национальных гвардейцев.