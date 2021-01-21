На видеосаммите обсуждают распространение Covid-19

Главы государств и правительств Евросоюза проводят видеоконференцию о борьбе с нашествием коронавируса. Они договорились о более широком применение тестов на наличие антител и о взаимном признании результатов проверок на Covid-19.

Лидеры выразили обеспокоенность в связи с проникновением в страны-члены новых, всё более заразных штаммов. Накануне канцлер Германии отметила, что они не соблюдают внутренних границ ЕС:

«Речь на саммите пойдет о мутации, о том, как мы будем бороться с распространением вируса с помощью мер, максимально эквивалентных по всему Европейскому Союзу, - сказала Ангела Меркель. - С эпидемиологической точки зрения мы, Европейский Союз, являемся одним регионом».

Германия выступает за сохранение Шенгенского режима, хотя весной, в начале пандемии, она сама закрывала границы с соседями в попытке уберечься от инфекции. А такие страны, как Бельгия, предлагают запретить поездки по ЕС без уважительных причин, в частности, во время школьных каникул в феврале.

«Мы бы могли вместе решать проблему несущественной мобильности в Евросоюзе, когда её ограничение необходимо, - сказала министр иностранных дел Софи Вилмес. - Бельгия как страна имеет суверенное право ограничивать мобильность своих граждан, если мы считаем эту мерой необходимой, соразмерной и целесообразной для сдерживания распространение вируса ».

Первые лица ЕС выступают за более скординированную вакцинацию.

В повестку дня переговоров на высшем уровне не вошла выдача справок привитым европейцам для пущей безопасности путешествий. Такое предложение поднимает слишком много вопросов относительно прав граждан.