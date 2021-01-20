Инаугурация: Вашингтон стал самым охраняемым городом мира

Вместо 200 тысяч приглашенных - всего тысяча гостей. Вместо 10 тысяч нацгвардейцев - 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Инаугурация Джо Байдена уже вошла в историю - она проводится не только при сверхстрогих мерах безопасности, но и во времена пандемии.

Каждый из тех, кто поддерживает в этот день порядок и безопасность на улицах столицы США, прошел многочисленные дополнительные проверки на наличие возможных связей с экстремистами.

Из двух с половиной десятков тысяч таких оказалось 12 человек.

Этот прохожий говорит: "Это все, конечно, очень странно. Никогда я не видел такого количества военных, такого количества полицейских и такого количества агентов ФБР. Понятно, конечно, почему такие меры принимаются, но все равно, выглядит это все как сцены из фильма-антиутопии".

А вот мнение этой жительницы столицы США: "Да идиотизм просто. Даже не так, не идиотизм, а просто нагнетание страха. Помню, как я говорила мужу - "Вот увидишь, они сделают то же самое, что в Багдаде, в Ираке, установят "зеленую зону".

Сообщается, что приходящий 46-ой президент США настоял на произнесении присяги на ступенях западной лестницы на Капитолийском холме - в соответствии с традицией, установленной 40 лет назад президентом-республиканцем Рональдом Рейганом.

Джо Байден призвал американцев оставаться дома и наблюдать за процессом вступления в должность, подключившись к трансляциям , которые будут вести практически все мировые медиа.