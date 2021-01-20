Последний год президентства Дональда Трампа

По мнению большинства наблюдателей, коронавирусная пандемия стала главной причиной поражения на президентских выборах Дональда Трампа, чьи перспективы на переизбрание в начале 2020 года выглядели не так уж и плохо. Но пандемия нанесла удар по экономике – главному козырю действующего президента. В высокой смертности от коронавируса оппозиционные демократы также не замедлили обвинить Трампа, не раз выражавшего сомнения в необходимости жесткого карантина.

Летние беспорядки на расовой почве и прямо противоположная реакция на них Республиканцев и Демократов показали на сколько глубоко расколота Америка. Стало понятна, что ни одна из сторон не признает легко свое поражение.

Голосование по почте, введенное со ссылкой на коронавирусную опасность, способствовало победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Дональд Трамп не признал официальных итогов, обвинив своих соперников в фальсификациях в ключевых колеблющихся штатах:

«Это обман американского народа. Это позор для нашей страны. Мы выигрывали эти выборы и, по правде говоря, мы их и выиграли».

Обвинения в фальсификации выборов со стороны сторонников президента и борьба за пересчет голосов продолжалась до решающего дня сертификации итогов выборов в конгрессе 6 января 2021 г. Напряжение достигло критической точки. В разгар процедуры часть сторонников Трампа, участников митинга против официальных итогов, голосования ворвалась в здание Конгресса. Но недолгий хаос на Капитолийском холме закрепил победу демократов, а для Трампа стал лишь поводом для исполнения своей лебединой песни:

«Я понимаю вашу боль. Я знаю, что вы уязвлены. Эти выборы были украдены у нас. Мы на них победили, и все это знают, особенно на другой стороне. Но выдолжны разойтись по домам».

Это было последнее выступление Дональда Трампа, разрешенное к публикации владельцами социальных сетей. После этого его аккаунт в Твиттере - излюбленной трибуне уходящего президента - был навсегда заблокирован. Лидер республиканцев фактически лишился возможности напрямую обращаться к своим сторонникам.

Практически последний раз Дональд Трамп попал на телеэкраны, посещая строительство стены на границе с Мексикой. Многие увидели в этой стене символ изоляции президента, которому демократическое большинство в Палате представителей уже объявило импичмент, обвинив его в подстрекательстве