Воскового Трампа демонтировали

Восковая фигура президента США Дональда Трампа была демонтирована в парижском музее Гревен и отправлена на склад, не дожидаясь официального окончания срока его полномочий и инаугурации Джо Байдена. По словам генерального директора музея восковых фигур Гревен, там намучились с этим изваянием Трампа из-за огромного количества желающих с ним сфотографироваться. Сотрудникам музейной мастерской приходилось восстанавливать его каждую неделю, особенно страдал нос главы Белого Дома.

В последние годы восковой двойник Трампа находился рядом с фигурами президента Франции Эммануэля Макрона, королевы Великобритании Елизаветы II и президента РФ Владимира Путина.

Один из скульпторов уже приступил к созданию фигуры Джо Байдена сразу после объявления о его победе на президентских выборах в ноябре 2020 года.