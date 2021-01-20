В центре Мадрида прогремел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере три человека стали жертвами мощного взрыва в центре Мадрида.

Инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени в одном из зданий на улице Толедо в районе Ла-Латина испанской столицы.

Из-за взрыва были разрушены 4 из 6 этажей здания, в котором, по некоторым данным, проживают священнослужители расположенной неподалеку церкви.

Местные СМИ сообщают о как минимум 6 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

По словам мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды, причиной взрыва стать утечка газа.

Жители соседних зданий, в том числе дома престарелых, эвакуированы.

Находящаяся вблизи школа была пуста, так как занятия в ней еще не возобновились.

В российском посольстве сообщили, что пока нет информации о пострадавших в результате взрыва гражданах РФ.