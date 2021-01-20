Джо Байден: восхождение

Дни тревожного ожидания и наблюдений за тем, как идет подсчет голосов на президентских выборах: 7 ноября, когда СМИ объявили о победе Джо Байдена, демократы, наконец, вздохнули с облегчением.

Восхождение Байдена на американский политический Олимп было постепенным - уверенный и стабильный рост в рядах партийного истеблишмента со скромного начала в Скрантоне, штат Пенсильвания. Дальше - только вперед.

В 1968 Байден окончил юридическую школу Сиракузского университета в штате Нью-Йорк со степенью доктора права. Уже в 1972 -ом он стал одним из самых молодых сенаторов в истории США (и с тех пор переизбирался от штата Делавэр).

Впереди Байдена ждали тяжелые испытания, из-за которых он чуть было не завершил политическую карьеру. Через несколько недель после победы на выборах в Сенат, в автокатастрофе погибают жена Байдена Нелия и их годовалая дочь Наоми. Сыновья Бо и Хантер получают серьезные травмы. Спустя годы (в 2015-ом) старший сын Бо умирает от рака мозга в возрасте 46 лет.

Байден пытался стать кандидатом в президенты от демократов - в 1987 году. Тогда его кампания продолжалась немногим более трех месяцев и потерпела крах. Спустя двадцать лет Байден повторил попытку, но его затмил уникально харизматичный однопартиец Барак Обама. Однако тот оценил опыт старшего коллеги и Байден стал вице-президентом - лучшим, который когда-либо был в США, как сказал Обама.

Борьба за выдвижение кандидатом в президенты в текущем электоральном цикле не далась Байдену легко; ему пришлось иметь дело с сильными соперниками.Однако в итоге Байден одержал победу над своим главным оппонентом Берни Сандерсом и был утвержден кандидатом в президенты от Демократической партии.

Байден начал активную кампанию в то время как партия все еще была расколота. Вскоре ему пришлось отбиваться от обвинений в коррупции, звучавших со стороны лагеря республиканца Дональда Трампа из-за бизнеса Хантера Байдена на Украине.

Но это было лишь одно из нескольких направлений атаки. Республиканцы стремились изобразить Байдена как человека с угасающим интеллектом, заложником левых сил и, по своей сути, слабым соперником. Трамп безжалостно высмеивал предвыборные обращения Байдена, записанные в подвале его дома в Делавэре.

Дональд Трамп, 45-й президент США: "Я не могу предугадать, что произойдет. Перед нами сонный парень в подвале дома."

Байден вышел из своего "бункера" в боевой форме. На теледебатах (ставших скандально известными, поскольку соперники постоянно и грубо перебивали друг друга) Байден держал удар.

Стабильный и упорный, или взрывной и яркий. Американцы в конце концов выбрали первый вариант, но не все. После похода на Капитолий сторонников Трампа, стало очевидно насколько Америка оказалась расколотой. Объединить раздираемую противоречиями страну! Решение этой задачи станет для Байдена, пожалуй, самым серьезным вызовом.