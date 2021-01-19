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США

Инаугурация Джо Байдена: между традициями, безопасностью и пандемией

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 Елена Караева
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Инаугурация Джо Байдена: между традициями, безопасностью и пандемией
Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Инаугурация Джо Байдена, до начала которой остаются сутки, произойдет 60 лет спустя после инаугурации его однопартийца, произнесшего тогда знаменитую фразу - "Не спрашивайте, что страна может сде­лать для вас, - спросите, что вы можете сделать для своей страны", и 40 лет спустя после инаугурации представителя партии-оппонента, изменившего место церемонии, теперь она проводится у западного портика Капитолия.

Этими лидерами были соответственно Джон Кеннеди и Рональд Рейган.

Мероприятие вступления в должность нынешнего, 46-го президента США, уже вошло в историю: как количеством гостей - тысяча вместо обычных для такого события 200 тысяч, так и беспрецедентными мерами безопасности.

Поддерживать порядок в американской столице, помимо агентов ФБР и полиции, будут и 25 тысяч национальных гвардейцев.

Ужесточение правил диктуется не только пандемией, но и недавними событиями на Капитолийском холме, когда ряд сторонников Трампа отправились на штурм здания Конгресса США.

В Вашингтоне с того дня и вот уже две недели действует режим чрезвычайной ситуации, повышенные меры безопасности также введены во всех 50 штатах США.

В противоположность традиции уходящая первая чета на церемонии вступления в должность Джо Байдена присутствовать не будет, об этом Трамп сам заявил еще несколько дней назад.

Предполагается, что Трамп с супругой отправятся в свое поместье поместье Мар-а-Лаго во Флориде.