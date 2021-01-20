Одновременная вакцинация Мальты и других стран Евросоюза

Все более активную борьбе с коронавирусом играет Европейский Союз. В четверг его руководители обсудят вопросы координирования одновременной и широкомасштабной вакцинации. На днях Еврокомиссия призвала страны-члены, большие и малые, сделать к лету прививки 70% взрослого населения.

Корреспондент Euronews Елена Каваллоне спросила министра здравоохранения Мальты Кристофера Ферна, достижима ли эта цель Брюсселя.

Ферн: «Я бы назвал реалистичной задачей вакцинировать к концу марта весь наш медицинский персонал и людей старше 80 лет. Подчёркиваю, что это задача ставится по всей Европе. К концу мая мы должны привить всех, кому за 70 лет, и людей с хроническими заболеваниями. Это уязвимые группы в нашем обществе. Реалистичная, но, возможно, слишком амбициозная цель состоит в том, чтобы к концу сентября вакцинировать 70% нашего населения».

Euronews: ЕС подвергается критике за слишком медленное развертывание кампании вакцинации. Разделяете ли вы мнение, что он мог бы действовать быстрее, как Великобритания, США и Израиль?

Ферн: «Нет, я так не думаю. По-моему, мы неплохо справляемся как блок государств. Моя маленькая страна Мальта в течение последних 7 лет постоянно настаивала на том, чтобы мы осуществляли закупки медицинских препаратов коллективно. В этом есть разные преимущества. Первое преимущество, конечно же, заключается в том, что, когда мы ведем переговоры с фармацевтической промышленностью как блок, то мы это делаем с гораздо более сильной позиции, чем если бы мы вели переговоры как отдельные органы здравоохранения или отдельные государства-члены. Более того, тогда нам предлагают лучшие цены. Закупая вместе, мы можем удерживать цены на низком уровне ».

Euronews: Мы знаем, что Мальта - это популярное место для отдыха, её экономика во многом зависит от туризма. Как вы думаете, нужны ли нам сертификаты о вакцинации, чтобы оживить индустрию туризма и вообще упростить международные поездки?

Ферн: «Это просто ещё один инструмент, который позволит странам поскорее открываться. Часть европейцев живёт в так называемых зелёных странах, куда поездки не ограничены. А есть граждане, которые находятся в красных зонах или в красных странах. Сертификаты о вакцинации для красной зоны позволят этим гражданам путешествовать, даже если в их районе высокий уровень заражения вирусом. Но главное – мы должны обеспечить, чтобы вакцинация проводилась везде одинаково. Тогда мы сможем выполнить задачи, о которых я уже говорил. На март, май и сентябрь поставлены разные цели. Это то, что позволит нам открыть нашу экономику как единому блоку, а туризм и торговля будут восстанавливаться более быстрыми темпами".