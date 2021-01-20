LIVE: Инаугурация Джо Байдена

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LIVE: Инаугурация Джо БайденаКомментарии
Авторское право AP Photo/Julio Cortez-
Джо Байден вступает в должность президента Соединённых Штатов. Ровно в полдень по местному времени завершатся полномочия 45-го главы государства Дональда Трампа. На церемонии в Капитолии его преемник принесёт президентскую присягу.
Инаугурация проходит при особых мерах безопасности после того, как сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса. Силовые структуры предупреждали об угрозе вооружённых нападений в Вашингтоне и других городах США.
За развитием событий мы следим в прямом эфире Euronews.
19:41
Президент Франции Эммануэль Макрон в своём поздравлении приветствовал обещания Байдена, которые касаются международного сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением. «Добро пожаловать обратно в Парижское соглашение по климату!» — говорится в заявлении главы Пятой республики.
19:40
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения к соглашению по иранской ядерной программе. «В принципе настрой американских партнеров мне и моим коллегам понравился, он достаточно деловой, прагматичный, а это значит, что есть шанс на продвижение вперед», — рассказал Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».
19:10
Канада рассчитывает на тесное сотрудничество с новым президентом США Джо Байденом. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Джастина Трюдо.
18:50
Папа Римский Франциск призвал нового президента США Джо Байдена добиваться примирения и согласия в американском обществе и на международной арене.
18:46
18:35
МИД России после инаугурации Байдена призвал новую администрацию США к более конструктивному подходу к диалогу по сокращению и ограничению наступательных вооружений (СНВ-3).
18:34
Глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Байдена и призвал вернуть в отношения США и ЕС «убеждённость и здравый смысл». Он считает, что необходимо «омолодить наше сотрудничество».
18:26
18:10
Своё президентство Джо Байден начал с минуты молчания в память о жертвах коронавирусной пандемии