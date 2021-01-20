LIVE: Инаугурация Джо Байдена

Джо Байден вступает в должность президента Соединённых Штатов. Ровно в полдень по местному времени завершатся полномочия 45-го главы государства Дональда Трампа. На церемонии в Капитолии его преемник принесёт президентскую присягу.

Инаугурация проходит при особых мерах безопасности после того, как сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса. Силовые структуры предупреждали об угрозе вооружённых нападений в Вашингтоне и других городах США.

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Фотографии с инаугурации Джо Байдена 1 2 Evan Vucci/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved 1 2 KEVIN DIETSCH/AFP 1 2 BRENDAN SMIALOWSKI/AFP or licensors 1 2 PATRICK SEMANSKY/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Patrick Semansky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Patrick Semansky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Carolyn Kaster/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved 1 2 1 2 Patrick Semansky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Andrew Harnik/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved 1 2 1 2 1 2 Carolyn Kaster/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Carolyn Kaster/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Evan Vucci/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Manuel Balce Ceneta/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 1 2 AFP 1 2 J. Scott Applewhite/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved 1 2 JONATHAN ERNST/AP 1 2 ERIC BARADAT/AFP or licensors