Беларуси заплатят за хоккей

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит Беларуси прописанную в контрактах компенсацию в связи с отменой проведения чемпионата мира по хоккею в Минске по соображениям безопасности.

В Беларуси с августа проходят акции протеста несогласных с итогами выборов президента, победителем на которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Лишение Минска чемпионата мира по хоккею приветствовала одна из лидеров оппозиции - Светлана Тихановская, подчеркнув, что "голоса белорусов были услышаны".

В то же время, по мнению председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) стала жертвой политических игр вокруг Беларуси.

В свою очередь Кремль, в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, с сожалением воспринял решение лишить Беларусь права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", - сказал он.

Отмена проведения спортивного мероприятия в стране последовала за отказом от финансирования турнира крупнейших спонсоров, в частности, компаний Nivea и Skoda.

Также о своем намерении бойкотировать чемпионат, если он будет проводиться в Беларуси, заявляли ряд национальных сборных.

11 января во время своей встречи с Александром Лукашенко в Минске президент Международной федерации хоккея Рене Фазель пожаловался на давление на организацию из-за проблем в Беларуси.

Что касается места проведения чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня, среди возможных вариантов - Словакия, Дания или Латвия. Отмечается, что фаворита в этой гонке пока нет.