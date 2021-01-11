Лукашенко готов к Чемпионату мира по хоккею

Минск готов в любой момент провести чемпионат мира по хоккею. Об этом в ходе встречи с главой Международной федерации по этому виду спорта Рене Фазелем заявил Александр Лукашенко. Ранее ряд общественных организаций призвал перенести соревнования из-за политического кризиса. Президент настаивает на отсутствии препятствий для проведения чемпионата:

«Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет – ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости».

Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной этого года на белорусских и латвийских аренах. Рига призывала перенести игры, если Лукашенко не уйдёт в отставку и политическая ситуация в республике не изменится. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорила, что в противном случае ряд стран готовы бойкотировать эти соревнования.