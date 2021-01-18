Италия очистит Адриатику от пластиковых сетей

В Кастро на юге Италии море - главная экономическая площадка. Но сегодня она менее щедра, чем в прошлом. Это - результат перегрузки экосистемы в связи с глобальным потеплением климата, интенсивным рыболовством, загрязнением воды пластиковыми отходами. Часть пластика поступает из утерянного рыбаками оборудования, снастей, лежащих на морском дне.

В Адриатике профессиональные рыбаки и дайверы реализуют проект Adrinet, в рамках которого борются за восстановление здоровья морской экосистемы.

Антонио, рыбак, показывает и рассказывает: "Я вытащил эти старые сети, они из пластика, который загрязняет морское дно. Это плохо для рыбаков и плохо для людей, потому что мы получаем зараженную рыбу, которая наглоталась пластика".

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Италия координирует проект Adrinet, в котором также участвуют Албания и Черногория. Партнеры занимаются оптимизацией управления морскими ресурсами и снижением рисков;три страны говорят о схожести стоящих перед ними проблем.

Общий бюджет Adrinet - миллион евро, из которых 85% финансируется Европейской политикой сплочения и 15% - странами-участницами.

В рамках проекта рыбакам предлагается повышение квалификации и освоение технологических новинок. 180 рыбаков уже прошли обучение, подобное тому, что организовано в порту Кастро. Благодаря радиочастотной системе датчики, установленные в сетях, позволяют определить местонахождение снастей и в случае утери - быстро восстановить.

Элизабетта Бонера, координатор проекта Adrinet, рассказывает: "Возможность отслеживать снасти повышает ответственность рыбаков за сохранность материала, компетентные органы могут выявить виновных за сброс сетей в море".

Проект Adrinet с воодушевлением приветствовала итальянская береговая охрана, именно ей сейчас приходится заниматься поиском и изъятием утраченных рыболовецких сетей. Нередко снасти бросают незаконные промысловики. Сейчас эксперты составляют карту утерянных сетей: за год с ее помощью удалось вытащить из воды 6 тонн снастей, речь идет о большом объеме пластика.

"Мы подсчитали: 6 тонн - это примерно 200 тысяч пластиковых бутылок на морском дне. Очень часто нам помогают сами рыбаки, они передают координаты сетей, обнаруженных в воде, - рассказывает Пьетро Вичедомини, командир берегового патурля.

В рамках проекта в водах стран-участниц было проведено не менее 32 мероприятий по очистке морского дна.