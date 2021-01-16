"Красавица, спортсменка"... машинистка!

В январе Кристина Вакуленко заступила на работу о которой раньше не могла и мечтать. Она стала машинистом электропоезда Московского метро. Эта профессия долгие годы была для женщин под запретом. Но теперь закон изменился. Чтобы поступить на курсы подготовки пришлось пройти сложный конкурс.

«Самое сложно изначально было - постигать такие предметы как механика, пневматика, электрооборудование, управление поездом. Но по прошествии времени, когда мы уже вошли в курс дела, стало интересно!

Конечно я очень горжусь тем, что стала женщиной - машинистом. Я думаю, что женщины смогут все! Что они смогут достичь того же уровня, что и мужчины. И ни в чем им не уступят!»

Запрет на эту профессию был не всегда . Первой в СССР машинисткой метро в 1935 стала Зинаида Троицкая, но в 1980е власти сочли профессию не женской из-за повышенных нагрузок.

«Почему женщина может быть воспитателем в садике, либо учителем в школе и не может водить поезд?! - недоумевает Кристина. - Я считаю что это большой важный шаг вперёд для самореализации женщин!»

Сейчас на Филевской линии Московского метро работают 12 машинисток. И скоро ряды пополнят новые сотрудницы. 25-летняя Марина Мунтян говорит, что работает с удовольствием:

"Я пыталась убежать от бумажной, от офисной работы. В этой работе больше движения, больше разнообразия.»

Галина Полонская, корреспондент «Евроньюс»:

"Не только машинистка метро, но и дальнобойщица, и трактористка, и шкипер, и боцман. Список не женских профессий в России был сокращён практически в 4 раза: было запрещено 456 видов работ, с 1 января 2021 года под запретом осталось лишь 100.»

«В России существовал один из самых объемных списков запрещённых профессий для женщин и сокращение этого списка - важный шаг для преодоления дискриминации по признаку пола в сфере труда в России», - говорит Юлия Островская, заместитель директора Центра социально-трудовых прав.

Многие профессии в России открыты для женщин, но по традиции считаются мужскими. Александра среди тех, кто разрушает стереотипы. Она - художник, и ее главный инструмент - сварочный аппарат, ведь все творения Александры сделаны из метала.

Сейчас, например, она создаёт «Покои королевы».

Aleksandra Weld Queen: «Я считаю, что если деятельность правомерна вообще в принципе и не вредит другим людям, то это - твой личный выбор, то ты имеешь право работать тем, кем ты хочешь работать.»

Сварочные работы в закрытых емкостях, цистернах, например до сих пор для женщин под запретом, но список профессий, которые отныне доступны, открывает женщинам яркие перспективы попасть на высокооплачиваемые места.