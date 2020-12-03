На конкурсе «Женщины Европы» награждены медсёстры

Незабываемый ритуал этой весны - аплодисменты работникам здравоохранения. Люди по всему Евросоюзу выходили каждый вечер на улицы, на балконы своих домов, к окнам, чтобы поблагодарить тех, кто сражается на передовой с коронавирусом. На этой неделе их чествовали снова. На 5-м конкурсе «Женщины Европы» престижную награду получила Европейская федерация ассоциаций медсестер. Её возглавляет ирландка Элизабет Адамс:

"Медсестеры вышли за пределы героизма и самоотверженности и посвятили себя заботе о всех гражданах по всей Европе, которые нуждались в их помощи".

Исследования показывают, что женщины выполняли большую часть неоплачиваемой работы по уходу за больными и престарелыми ещё до вспышки Covid-19, и с тех пор нагрузка на них резко возросла. Член жюри Орла О'Коннор говорит о важности награждение медсестёр в этот момент:

"Речь идет о признании чрезвычайно трудных обстоятельств, с которыми пришлось столкнуться женщинам, а также огромных жертв, которые женщины принесли, чтобы поддержать других и быть рядом с ними в это трудное время".

В церемонии участвовала бельгийская медсестра Верлее Эйженраам. Она рассказала, как в этом году после основной смены вместе с коллегами предоставляла нуждающимся семьям всё необходимое – от продукты питания и велосипедов:

"Наши медсестры и социальные работники пытались удовлетворять эти потребности, будучи всегда всегда рядом, выслушивая семьи. Они продолжали посещать дома, особенно в неблагополучных районах Брюсселя. Это было очень важно. Иногда наши медсестры были единственными людьми, кого видели за целую неделю молодые матери, которые сидели дома одни со своими младенцами. Они были в самоизоляции, далеко от своих семей. Им не с кем было поговорить. Было очень грустно видеть это, но наши медсестры смогли это изменить".

Осталась традиция хлопать медсёстрам и врачам, но их всё чаще ещё награждают и улыбками.