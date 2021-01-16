COVID-19: суббота в Европе

Франция расширяет зону действия комендантского часа с 6 часов вечера до 6 часов утра на всю территорию страны до конца месяца. А с понедельника все прибывающие во Францию из стран, не входящих в Евросоюз, должны будут сдать тест на COVID-19 перед вылетом и после прибытия, а затем пройти недельный карнтин. В последние дни на французской территории были выявлены несколько случаев нфицирования более заразным южноафриканским штаммом COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной. Ежедневно регистрируется около 16 тыс новых случаев заражения.

В Испании были зарегистрированы более 40 тыс новых случаях инфицирования, это самый высокий суточный показатель с начала пандемии. Тем не менее власти страны заявили в субботу, что попытаются избежать полномасштабной изоляции, так как выполняют свое обещание вакцинировать большую часть населения к лету, и это несмотря на задержку с поставкой вакцины Pfizer-BioNTech. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла сказал:

"Во время третьей волны эпидемии режим чрезвычайного положения продолжает действовать, и мы будем использовать этот инструмент, чтобы преодолеть эту третью волну, а при необходимости примем дополнительные меры. Мы изучим и обсудить их на форуме с участием всех автономных регионов страны. На данный момент мы не рассматриваем никаких мер по самоизоляции населения. Хочу, чтобы это было ясно. Мы преодолели вторую волну не прибегая к локдауну".

Около 6 тыс человек собрались в субботу Вене, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Мотивы протестующих варьировались от экономических причин до теорий заговора. А представители студенческого сообщества заявили, что их сверстники не могут больше выносить напряжение, вызванное дистанционным обучением, и хотят вернуться в аудитории. Протестующие обвиняли власти в установлении диктатуры.

Австрийское правительство рассматривает возможность продления текущего карантина сверх запланированной даты окончания 24 января. Ожидается, что канцлер Себастьян Курц объявит о решении в воскресенье. С начаола пандемии в Автрии зарегистрировано 390 тыс случаев заражения и около 7 тыс смертей.