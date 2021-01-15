Кризисы в политике Италии и отношениях ЕС-США

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "После кошмарного 2020-го новый год должен был принести спокойствие и стабильность. Мы ждали гладкого проведения вакцинации и ослабление карантинов. Получилось не совсем так.

Вирус останавливает итальянскую политику

Небольшой партнер в коалиционном правительстве Италии спровоцировал политический кризис из-за того, как было потрачено около 200 миллиардов евро на борьбу с пандемией. Маттео Ренци, бывший премьер-министр и лидер партии "Италия Вива", обвинил премьер-министра Джузеппе Конте в принятии односторонних решений. Ренци отозвал своих министров из правительства и раскритиковал Конте за руководство страной с помощью недемократических указов.

Маттео Ренци, бывший премьер-министр Италии:

«Те, кто хотят остановить демократическую машину во имя пандемии, останавливают не пандемию, а свободу. Они останавливают не вирус, а политику. Они не останавливают инфекцию; они останавливают демократию».

Дважды импичнутый Трамп

Кстати о кризисе. В Соединённых Штатах политические потрясения после яростной атаки толпы сторонников Трампа на Капитолий достигла нового уровня. Дональд Трамп теперь заслужил сомнительную репутацию первого американского президента, который дважды подвергся импичменту.

Двупартийное большинство в Палате представителей признало Трампа виновным по обвинению в подстрекательстве к насильственному мятежу - всего за несколько дней до его ухода с поста.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США:

«Сегодня обе партии продемонстрировали в Палате представителей, что никто не стоит выше закона, даже президент Соединённых Штатов».

Поведение Трампа вызвало бурную реакцию и в Европе. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн назвал его «преступником», который «должен предстать перед судом».

Чувствуя европейское отвращение, госсекретарь США Майк Помпео отменил в последнюю минуту запланированную поездку в Бельгию и Люксембург. Помпео - один из самых верных союзников Трампа в Вашингтоне. И он полон решимости осуществлять трамповский лозунг «Америка прежде всего» до самого последнего момента - даже если это означает подложить внешнеполитическую мину под новую администрацию Байдена.

«Дипломатический вандализм» Помпео

Ко мне присоединяется Ишаан Тарур, обозреватель по внешней политике издания Washington Post.

Гробе: Итак, в нормальном мире уходящая администрация США, у которой осталось всего несколько дней, не проявляла бы особой внешнеполитической активности. Но только не Трамп и Помпео. В своей колонке на этой неделе вы обвинили их в «дипломатическом вандализме». Расскажи нам, что происходит.

Тарур: Вы видели, как Помпео развил бурную деятельность. Его Государственный департамент предпринял ряд значительных шагов: объявил хуситов в Йемене террористической организацией, вернул Кубу в американский список государств, спонсирующих терроризм, сделали несколько довольно провокационных заявлений и ходов в отношении Тайваня и так далее. По сути, Помпео действительно заложил кучу политических мин, чтобы вокруг них маневрировала приходящая администрация Байдена, пытаясь установить свою собственную повестку дня.

Гробе: Но имеет ли это значение на данный момент? Разве Джо Байден не может немедленно развернуть курс?

Тарур: Нет, Байден не может сразу развернуть курс по некоторым из этих направлений. Эти решения Госдепартамента могут быть изменены или отменены, но для этого требуются довольно сложные процедурные действия. Тем временем, особенно в случае с йеменскими хуситами, будут сильно затруднены усилия гуманитарных организаций, которые доставляют помощь стране, разоренной голодом и болезнями. А в том, что касается других направлений, то попытки Байдена отыграть назад действия своего предшественника будут иметь в Вашингтоне политические издержки.

Гробе: Большинство лидеров в Европе и в других странах испытывают облегчение в связи с тем, что на следующей неделе бразды правления перейдут к Байдену. Но оставит ли Трамп нечто вроде долговременного внешнеполитического наследия?

Тарур: Это хороший вопрос. Внешняя политика Трампа была такой беспорядочной, такой разрушительной, так часто отражала отсутствие реальной стратегии, например, при развязывании торговых войн и размещении гневных постов Twitter, что иногда было трудно понять, какова на самом деле конечная цель. Байден обещает грандиозное восстановление американского лидерства на мировой арене. Но события последних нескольких недель, тот факт, что так много республиканских чиновников и политиков остаются на стороне Трампа, и тот факт, что миллионы и миллионы американцев его поддерживают – всё это выглядит как подрыв демократических норм и дает европейским лидерам основания не полагаться на США в будущем, учитывая нестабильность, которую мы наблюдаем в Вашингтоне.

Гробе: Что станет приоритетом номер один во внешней политике Байдена со среды?

Тарур: Думаю, что главной заботой Байдена станут изменения климата. За последние полвека предвыборных кампании Трампа, а затем четыре года его президентства, США полностью отказались от лидерства в климатической политике и борьбе с изменением климата. А что касается наследия самого Байден, то оно будет заключаться в создании и стимулировании движения за климатические действия, в котором Соединённые Штаты станут центральной частью.

Охрана Байдена от злых духов

Джо Байдену брошены огромные вызовы. И, возможно, ему понадобится помощь от всех, кто может её дать. Например, от деревенских жителей в западной Болгарии, которые на этой неделе вышли на улицы, чтобы отогнать злых духов.

Это старинная православная традиция, когда танцоры бьют в барабаны и трясут медными колокольчиками вокруг костров. В этом году органы здравоохранения разрешили местному населению снова совершить свой ритуал, несмотря на пандемию.

В конце концов, суть народного праздника - это молитва о лучших днях. Один из участников сказал: «Пусть 2021 год будет прекрасным для всех».

Я уверен, что Байден полностью согласен".