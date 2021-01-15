Консультант или лоббист: прокуратура проверит контракт Саркози с "РЕСО-Гарантия"

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении экс-президента Николя Саркози по делу, касающемуся оказания им консалтинговых услуг в России. Бывшего главу государства подозревают в торговле влиянием и отмывании доходов от преступной деятельности.

Интерес прокуратуры вызвал многолетний контракт об оказании консалтинговых услуг, который Саркози заключил в 2019 году с российской страховой группой "РЕСО-Гарантия" Сергея и Николая Саркисовых. Сумма контракта составила три миллиона евро. По некоторым данным, полмиллиона евро "консультант" уже получил в начале 2020 года.

По данным издания Mediapart, антикоррупционное расследование было открыто летом 2020 года после того, как Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN) заинтересовалось истиными причинами выплаты столь высоких гонораров бывшему президенту. Следствие проверяет, оказывал ли экс-глава государства своим клиентам исключительно консультационные услуги, что совершенно законно, или же занимался незаконной лоббистской деятельностью в интересах российских предпринимателей.

В декабре 2007 года, в течение первых месяцев президентства Саркози, французская страховая группа AXA приобрела 36,7 % акций "РЕСО-Гарантия" за 810 млн евро. При этом, согласно данным Mediapart, группа - крупный клиент юридической фирмы Realyze, чьим сооснователем в 1987 году был Саркози.

В декабре прокуратура также потребовала приговорить бывшего главу государсства к четырем годам тюремного заключения по другому делу, связанному с предполагаемым финансированием его избирательной кампании режимом Муаммара Каддафи. Экс-президента обвиняют в коррупции, нелегальном финансировании своей кампании, сокрытии государственных средств Ливии и создании преступной группировки. Суд должен вынести решение 1 марта.