Пхеньян показывает, Токио волнуется

На военном параде в столице КНДР была показана новая баллистическая ракета. Северокорейские госСМИ утверждают, что этот тип вооружений, еще называемый БРПЛ, может быть установлен на подводных лодках

Парад приурочили к съезду правящей Трудовой партии.

Ким Чен Ын, выступая на нем, объявил о расширении ядерного арсенала и назвал США "величайшим врагом" КНДР.

Заявления о ракете с "мощной поражающей способностью уничтожать врагов упреждающим способом за пределами территории" отозвались беспокойством в Токио.

Катцунобу Като, начальник канцелярии правительства Японии: "Мы анализируем те данные, которые имеются в нашем распоряжении, это рутинная работа, сделанное заявление вызывает озабоченность".

Еще в октябре прошлого года власти Японии сообщали, что Токио будет трудно реагировать с помощью имеющихся средств ПРО на полеты запускаемых с подводных лодок межконтинентальных ракет КНДР.

То, что оружие имеет радиус действия, выходящий за пределы Корейского полуострова и достигающий Японии, сомнений уже не вызывает.