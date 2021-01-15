"Филомена": жители Мадрида требуют награды для водителей внедорожников

В Испании чествуют новых героев. Тысячи людей подписали петицию с требованием наградить Медалью сообщества Мадрид водителей внедорожников, которые в эти дни выехали на заваленные снегом улицы города, чтобы оказать помощь заблокированным жителям столицы.

Изначально ассоциация SOS 4X4 создавалась как группа взаимопомощи водителей, например, на случай поломки в горах. Но уже в первый день после обрушения на Мадрид шторма "Филомена" свыше 150 ее членов откликнулись на призыв медработников, которые не могли попасть на работу из-за остановки общественного транспорта. Они помогали добираться до больниц пациентам, что из-за непогоды не успевали попасть на диализ, развозили продукты малоимущим, расчищали от снега районы, к которым сами же и прокладывали дорогу и, наконец, вытаскивали из снежной ловушки других автомобилистов. О том, кому и где нужна помощь, они узнавали из сообщений в Telegram и Instagram. Был создан оперативный штаб по координации спасательных онлайн-операций.

"Люди падали, ломали кости. Даже машины скорой помощи не всегда могли до них доехать. Потому мы и создали свои группы в Telegram для помощи каждой больнице", - отмечает одна из координаторов Селеста, инженер, которая с начала пандемии вступила в волонтерское движение, в частности, шила защитные маски.

В прошлое воскресенье 49-летний Серхио не останавливал двигатель своего автомобиля в течение 13 часов: он довозил людей из больницы "Изабель Зендаль" для лечения заразившихся коронавирусом до метро и обратно. Еще один водитель за сутки проехал 750 км: "У меня внедорожник, потому что я часто катаюсь на лыжах. У меня дом в Формигале. Я подумал, что смогу помочь. А остановиться было невозможно: спрос был непрерывным - я не успевал даже поесть".

Всего за несколько дней количество членов ассоциации SOS 4X4 выросло до пяти тысяч. Помочь жителям Мадрида приехали даже водители из других городов, в частности, из Мериды и Мурсии.