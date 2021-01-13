Палата представителей совершит попытку отстранения Трампа от власти

Действующий президент США посетил Аламо, место самой известной битвы эпохи войны за независимость штата Техас, который вплоть 1836-го года был частью Мексики.

Именно в этом городе, выступая перед сторонниками, Трамп подчеркнул усилия своей администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией на южных рубежах Америки.

Это - первое с прошлой среды публичное выступление американского лидера.

"Я хотел бы заметить, что мы стали свидетелями беспрецедентной атаки на свободу слова. Что касается применения 25-ой поправки, то риск для меня здесь нулевой, а происходящее нависнет тенью над Джо Байденом и администрацией Байдена. Так что поаккуратнее с желаниями, они иногда сбываются, а импичмент - не что иное, как охота на ведьм".

В среду в Палате представителей должно состояться заседание, на котором конгрессмены от Демократической партии постараются добиться импичмента на основании представленной в понедельник соответствующей резолюции.

Документ был составлен и обсуждался в нижней палате Конгресса, в нем Трамп обвиняется в том числе и в подстрекательстве к мятежу.

Тем временем Майкл Шервин, и.о. прокурора округа Колумбия, заявил прессе: "Накануне мы организовали следственную группу, в которую вошли старшие прокуроры, ведущие дела, относящиеся к национальной безопасности и занимающиеся разбирательством коррупционных дел. Эти юристы возьмутся за составление обвинений в заговоре, касающимся нападения на Капитолий.

Инаугурация Джо Байдена и Камалы Харрис состоится через неделю, Трамп на ней будет отсутствовать.