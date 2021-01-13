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Бизнес

Рынок доставки еды поднялся на карантине

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 Андрей Позняков
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Доставщик еды в пустом торговом центре в Милане 6 ноября 2020
Доставщик еды в пустом торговом центре в Милане 6 ноября 2020   -   Авторское право  Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via AP
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Карантинные меры привели к существенному увеличению объёмов доставки еды в Европе. Насколько вырос этот рынок, можно судить по данным компании Just Eat — одного из крупнейших объединений служб доставки.

В её отчёте сказано, что европейские потребители заказывали еду на дом вдвое чаще, чем годом ранее. Особенно много заказов пришлось на последний квартал 2020-го. В Великобритании, например, прирост за эти три месяца составил почти 400%.

В рамках борьбы с коронавирусной пандемией рестораны закрыты в Германии, Франции, Чехии, Нидерландах и других странах ЕС. Продажа еды на вынос была одной из уступок, которых добивались профессиональные ассоциации для спасения бизнеса.