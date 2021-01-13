Пандемия не помешала морским пиратам: число нападений на суда возросло

Несмотря на пандемию коронавируса, число нападений на морские суда в мире в 2020 году возросло на 20%, по сравнению с 2019 годом. Всего в море было зафиксировано 195 случаев пиратства и вооруженных ограблений, годом ранее их было "всего" 162. Данная статистика опубликована в среду в новом докладе Международного морского бюро (IMO). Эксперты связывают рост активности пиратов с последствиями распространения COVID-19 в мире. И речь идет не только об экономическом кризисе, который толкает людей на преступление.

"В условиях принятых государствами ограничительных мер многие преступные группы были вынуждены свернуть часть своей деятельности на суше и обратиться к пиратству. Тем более, что в условиях пандемии в некоторых зонах кооперация в сфере обеспечения безопасности между властями соседних стран значительно ослабла, - отмечает глава агентства по оказанию консалтинговых услуг в области управления рисками GRIMM Partners Себастьен Бенотти.

По его словам, на фоне санитарного кризиса и жертв стало находить проще - особенно в первую волну коронавируса. Тогда многие судна вынуждены были перед заходом в порты по несколько дней простаивать на карантине. Иногда - в небезопасных зонах, например в Красном море вблизи йеменских берегов.

"Традиционным" нападениям на нефтяные танкеры пираты все чаще предпочитают киднеппинг - в 2020 году зафиксирован рекордный рост числа похищений людей (135) у Западной Африки. Почти все они произошли (130) в Гвинейском заливе у берегов таких стран, как Гана, Того, Нигерия, Камерун и Экваториальная Гвинея.

"Для того, чтобы нападение на нефтяные танкеры было выгодно, необходимо, чтобы цены на нефть были достаточно высокими. При этом пираты должны быть уверены, что смогут определенное время удерживать судно. А в последние годы это сделать все труднее ввиду все чаще принимаемых экипажами мер безопасности. Например, сегодня зачастую в опасных зонах танкер сопровождают военные эскорты. Похищение в этом смысле - менее рискованная и более быстрая операция. Пираты в Гвинейском заливе зачастую нападают группами не более 6-10 человек на двух-трех лодках", - отмечает Бенотти.

В 80% случаев из всего 22 инцидентов в Заливе за прошедший год злоумышленники имели при себе огнестрельное оружие.

Впервые в регионе было зарегистрировано нападение на судно, которое располагалось в 200 морских милях от берега. Международное морское бюро рекомендует проходящим Гвинейский залив транзитом судам держаться на удалении не менее 250 морских миль от берега. Международное морское бюро указывает на увеличение возможностей морских пиратов в мире и призывает государства усилить патрулирование залива.