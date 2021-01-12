Европейские пограничники получили форму и попали под подозрение

В одном из учреждений Евросоюза впервые появилась форменная одежда. Её будут носить сотрудники Агентства пограничной службы и береговой охраны Frontex, которое выпустило по этому поводу рекламный видеоролик. Форма слегка напоминает костюмы из фантастических фильмов «Звёздный путь», но по-настоящему поставить пограничников в неловкое положение могут предъявленные им обвинения в запугивании мигрантов и незаконных операциях с целью не допустить проникновение беженцев на территорию ЕС.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF заявило по этому поводу: «OLAF может подтвердить, что оно начало расследование в отношении Frontex. Поскольку расследование продолжается, мы не может давать никаких дополнительных комментариев. Это сделано для того, чтобы защитить конфиденциальность текущих и возможных последующих расследований, а также судебных разбирательств, личных данных и процессуальных прав ».

В ответ на запрос Euronews пограничное ведомство сообщило:

«Frontex полностью сотрудничает с OLAF. Визиты сотрудников OLAF в агентства, учреждения и организации ЕС являются нормальной практикой хорошего управления. Важно отметить, что такие посещения не обязательно подразумевают злоупотребление служебным положением ".

Официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам Адальберт Янц заявил:

«Как и в случае любого расследования сотрудниками OLAF любого европейского органа, мы ожидаем полного сотрудничества. Что касается доверия к Frontex, то мы уверены, что с помощью проводимых процедур и при сотрудничестве его руководства все обсуждаемые в настоящее время вопросы могут быть решены конструктивно».

Не впервые Frontex сталкивается с обвинениями в нарушении международного права и плохом управлении, хотя его руководство всегда категорически это отрицало. Ожидается, что расследование займет некоторое время.