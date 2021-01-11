ЦРУ может возглавить карьерный дипломат и знаток России - мнение эксперта

Джозеф Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления бывшего посла в России Уильяма Бернса. Информация об этом появилась на сайте переходной команды избранного президента США. В соответствующем заявлении Бернс назван "проверенным во время кризисов госслужащим, чья карьера посвящена обеспечению безопасности и благополучию американцев".

Некоторые эксперты считают подобный выбор как минимум "неожиданным". По словам руководителя Центра международной безопасности ИМЭМО имени Е.М. Примакова Алексея Арбатова, "все ожидали, что он станет новым госсекретарем", прежде всего из-за своего богатого опыта работы во внешнеполитических ведомствах. Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год, занимал пост первого заместителя госсекретаря в 2011–2014 годах, а в настоящее время возглавляет вашингтонский Фонд Карнеги. Он говорит по-русски и по-арабски.

По мнению Арбатова, российский опыт Бернса мог иметь решающее значение при выборе Байденом кандидатуры на пост нового главы ЦРУ.

"Для демократической администрации главный соперник в мире - не Китай, а Россия, в отличии от администрации Трампа. Может быть, знание Бернсом России стало одним из критериев выбора. Он работал в России в очень хорошее для наших отношений время. И в какой-то степени это была и его заслуга. Он был очень интеллигентным, позитивным, широко общался и не был засупоненным в официальной позиции. У него не было и "перекосов" в чисто коммерческую сторону, как у некоторых его предшественников", - отмечает эксперт.

Назначение же карьерного дипломата на пост главы спецслужбы может означать попытку администрации Байдена "политизировать разведывательное управление, сделать его менее шпионским", сделать приоритетными для ЦРУ "политические разведку и анализ, прогнозирование политики других государств", уверен Арбатов. При этом, он отмечает, что кандидатуру Бернса могут еще и не утвердить: "Дипломат относится к либеральной школе американской политической панорамы, а в Конгрессе США очень много консеративно настроенных политиков как среди республиканцев, так и среди демократов, которые относятся к России с большим подозрением. Его могут попросту счесть слишком либеральным для нынешних времен".