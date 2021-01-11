ОБСЕ обвинила казахскую полицию в нарушениях в день выборов

Правоохранительные органы Казахстана препятствовали проведению мирных демонстраций в день парламентских выборов, заявила миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами.

"День голосования был в целом спокойным, однако усиленное присутствие полиции и служб безопасности в нескольких городах фактически воспрепятствовало политическим движениям проводить предварительно объявленные мирные демонстрации", - говорится в заявлении миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ в понедельник.

В нем отмечается, что в Алма-Ате наблюдатели стали свидетелями того, как около 100 сотрудников полиции окружили и в течение почти девяти часов удерживали группу из 20 активистов. Людям позволили разойтись только после закрытия избирательных участков.

"В СМИ сообщалось о ряде задержаний активистов. В течение дня сообщалось о замедлении интернета в Алма-Ате и Нур-Султане и отключении некоторых сайтов СМИ", - отмечается в документе.

В минувшее воскресенье в Казахстане состоялись парламентские выборы. В этот день в нескольких городах, в том числе Нур-Султане и Алма-Ате, были попытки проведения митингов несогласных, призывавших бойкотировать выборы.

В Алма-Ате на митингах были задержаны несколько десятков человек. По данным МВД, всех задержанных участников протеста выпустили после профилактической беседы без привлечения к административной и уголовной ответственности.

В центре города правоохранители взяли в плотное кольцо две группы протестующих из оппозиционных движений "Демократическая партия Казахстана" и "Оян, Казахстан" и не выпускали их несколько часов. В результате три активиста получили сильное переохлаждение и были госпитализированы.

Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ также отметила недостатки в избирательном законодательстве страны. По словам руководителя миссии Ярослава Доманьски, несмотря на реформы, оно до сих пор не отвечает принятым международным нормам.

"Многие долгосрочные и важные рекомендации БДИПЧ остались не учтенными, включая рекомендации, которые относятся к фундаментальным свободам, беспристрастности предвыборной администрации, возможности голосовать, регистрации избирателей и публикации результатов выборов", - сказал он на брифинге в понедельник.

При этом глава миссии наблюдателей от СНГ и член Совета Федерации РФ Виктор Бондарев сообщил, что прошедшие в Казахстане парламентские выборы соответствовали общепринятым демократическим принципам. "Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан прошли на многопартийной основе, были прозрачными, справедливыми, конкурентными и соответствовали общепринятым принципам проведения демократических выборов", - сказал Бондарев.

"Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов. Миссия считает, что избирательные комиссии всех уровней при содействии органов власти обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне", - добавил он.

По данным ЦИК Казахстана, на парламентских выборах победу одержала партия власти "Нур Отан" с 71,09% голосов. В мажилис (нижнюю палату парламента) также проходят демократическая партия "Ак Жол" и "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия республики). Остальные партии, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть 7%-й порог, необходимый для прохождения в парламент. Явка избирателей составила 63,3%.