Снег парализовал Испанию

В Испании по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которую власти называют самой сильной за последние полвека. Правительство призывает жителей королевства оставаться дома.

Накануне спасатели и добровольцы помогли сотням водителей выбраться из заблокированных снегом машин:

"Мы разгребали снег лопатой, но в итоге нам удалось помочь водителю, он три раза застревал, но смог выехать на основную автотрассу".

"Мы видели как квадроцикл пытался проехать, но застрял в снегу. Мы даже видели упавшие подъемные краны".

Буря сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями. Высота снежного покрова в Мадриде превысила 50 см. Сотни молодых людей устроили в центре столицы массовую игру в снежки и муниципальная полиции заставила их разойтись, так как в Испании действуют ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавируса.

В ближайшие дни на всей территории страны ожидается сильное похолодание. при этом в некоторых районах, таких как Алканьис на северо-востоке Испании, наблюдаются отключения электричества и перебои с водоснабжением. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января тревогу на территории многих регионов. Власти ряда автономных сообществ объявили об отмене занятий в учебных заведениях в начале недели.