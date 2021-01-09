Индонезия: приостановлены поиски на месте крушения Boeing 737

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс Джакарта-Понтианак.

По данным авиаперевозчика, на борту находились 62 человека: 56 пассажиров, из них 10 детей, и 6 членов экипажа.

Как сообщают местные СМИ, Boeing 737-524 упал в воду примерно через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены. Согласно информации портала "Флайтрадар", Boeing успел набрать высоту около 3 тыс. метров.

Власти сообщают об обнаружении обломков лайнера, а также фрагментов тел в акватории Яванского моря.

По словам местных рыбаков, самолет взорвался в небе. Координаты места падения лайнера уже определены. Сейчас в районе крушения наступила ночь, поэтому поиски жертв начнутся 10 января при хорошей погоде.

Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан на борту самолета. В посольстве РФ в Индонезии сообщили, что россиян, по предварительным данным, на борту упавшего лайнера не было

В Индонезии крушение Boeing стало уже девятым подобным происшествием за последние десять лет.

Крупнейшей была катастрофа самолета Boeing 737 Max 8 местной авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр") 29 октября 2018 года - тогда погибли 189 человек. Расследование показало, что к аварии привела активация автоматической вспомогательной системы MCAS. После похожей катастрофы в Эфиопии в марте 2019 года эксплуатация лайнеров Boeing 737 Max была приостановлена во всем мире и возобновилась только в декабре 2020 года.