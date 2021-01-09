Мадрид завалило снегом

Такого в Мадриде не видели вот уже десятки лет. Сильный снегопад практически парализовал жизнь испанской столицы. По данным местных СМИ, в автономном сообществе Мадрид, десятки водителей были вынуждены провести минувшую ночь в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах. К операции по расчистке дорог были подключены военные.

Хуан Карлос де Сантос, Euronews: "Худшее впереди. Железнодорожное движение нарушено, в частности, отменены электрички. Автобусы ходят только в пределах городской черты. По основным трассам не проехать. Власти призвали жителей города воздержаться от использования личного транспорта. В аварийно-спасательные службы поступило более 500 звонков с просьбой о помощи из-за инцидентов на дорогах".

Снега выпало столько, что можно кататься на ледянках и лыжах. Ветер, дождь и снег на Пиренейский полуостров принесла буря Филомена. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение во многих провинциях страны, в некоторых уровень опасности повышен до самого высокого - красного. Высота снежного покрова как ожидается составит 20 сантиметров. В горных районах - 50 сантиметров.