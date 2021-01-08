Европа возмущена "безумным" штурмом Капитолия

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:«Когда четыре года назад Дональд Трамп стал президентом, он посетовал на раскол в обществе и предрёк «американскую бойню». На этой неделе его мрачное предвидение стало реальностью.

Безумный штурм Капитолия

Распалённая его речами и напитавшись теориями заговора, секта сторонников Трампа безумной толпой взяла приступом Капитолийский холм, сердце американской демократии. В Конгрессе законодатели в то время собирались засвидетельствовать победу Джо Байдена - и поражение Трампа. Этого Дональд, похоже, просто был не в состоянии принять. Он повёл себя как раздражительный трехлетний ребенок.

Европейские лидеры отреагировали с возмущением и осознанием того, что Трамп не понимает сути своей работы.

Возмущение из Европы

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Основное правило демократии состоит в том, что после выборов есть победители и проигравшие. Те и другие должны играть свою роль порядочно и ответственно, тогда демократия действует. К сожалению, президент Трамп не признает своего поражения с ноября ».

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии

«Сцены, которые мы видели, - это результат лжи и новой лжи, провоцирования раздоров и противодействия демократии, ненависти и разжигания ненависти даже на самом высоком уровне. Это исторически поворотный момент для Соединённых Штатов, и это нападение на либеральную демократию в целом ».

Как унизительно для Трампа, что его коллеги, тоже уходящие в отставку, читают ему нотации на мировой сцене!

Нынешний хозяин Белого дома подтолкнул некоторых других лидеров к тому, чтобы выразить поддержку противникам Трампа.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«Сегодня Франция твердо, горячо и решительно поддерживает американский народ и всех людей, желающих выбирать своих лидеров, решить свою судьбу посредством демократического и свободного волеизъявления через голосования. Мы ни на йоту не уступим насилию со стороны тех немногих, кто подвергает это сомнению».

Мрачное наследие Трампа

Всего через две недели эпоха Трампа закончится. Он оставит после себя нацию, в которой он усиливал раздор, разжигал расовую напряженность и игнорировал экономическое неравенство.

Но как насчет гнева, обиды, ненависти, посеянных таким образом - продолжат ли они расти?

Ко мне присоединяется Натали Луазо, либеральный депутат Европарламента, бывший французский дипломат и министр.

Гробе: "Вы очень хорошо знаете Америку. Что вы думали, когда увидели эти кадры с Капитолийского холма? Что вы чувствовали"?

Луазо: "Я была в ужасе. Я провела пять лет в Вашингтоне и даже представить себе не могла подобную сцену. В то же время меня это не удивило. Потому что Дональд Трамп сам сказал, что 6 января случится нечто. Мы знаем его как циника; мы знаем, что он жаждал хаоса и добился его".

Гробе: "Защитные ограждения вокруг американской демократии выстояли, хотя и с трудом. Но не будем забывать, что у Трампа миллионы сторонников в стране и всё ещё много союзников в Конгрессе. Что произойдет с этой мятежной энергией, когда он покинет свой пост"?

Луазо: "Действительно, Джо Байден получит на расколотое общество. Боюсь, что эта история ещё не кончилась. До начала президентства Байдена осталось 13 дней. Еще будут протесты. Пять жертв - это много. И я подозреваю, что насилие не прекратиться так легко".

Гробе: "Вы упомянули Джо Байдена. Ему достанется монументальная задача исцеления нации. Что он реально может сделать"?

Луазо: "Думаю, он тот человек, который нужен. У него есть опыт, он умеренный, он не будет раздувать страсти, а постарается их охладить и решить все основные проблемы, понимая, что это происходит в очень специфическом контексте пандемии и надвигающегося экономического кризиса. Так что у него будет много дел. Я подозреваю, что ему придётся сосредоточить внимание больше на внутренней политике, чем на внешней".

Гробе: "И, наконец, какой урок здесь следует извлечь для европейской демократии? Есть ли риск, что и мы достигнем такого уровня раскола и ненависти"?

Луазо: "Ну, мы уже достигали его уже в прошлом, в предыдущем веке. Я помню, что в 1934 году, 6 февраля, в Национальном собрании Франции произошли беспорядки, очень похожие на те, которые мы только что наблюдали. Мы должны осознавать, что демократия это не данность, мы должны её защищать. За неё надо бороться. Популизм - это не развлечение, это не анекдот. Это представляет угрозу, это опасно, и мы должны с этим бороться".

Пивной протест

Политическая драма в США оттеснила потеснила ситуацию с коронавирусом в заголовках новостей - на день или два. Вскоре главными темами обсуждениях снова будут вакцинация и карантин.

Чешская Республика входит в число стран, которые недавно ввели более строгие меры из-за всплеска инфекций. Они включают закрытие баров и ресторанов. Как следствие, жители Праги в знак протеста поставили свечи в пивные бокалы и выстроили их в линию, протянувшуюся примерно на километр от центра города до правительственных зданий.

Власти назвали свои меры неудобными, но необходимыми. Но бизнесу обещали возместить убытки. Так что здесь штурмовать парламент не надо.