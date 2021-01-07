Фильм про права человека никто не купил

Документальный фильм "Диссидент" об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи получил восторженный приём на прошлогоднем фестивале "Санденс" и положительные отзывы критиков; автор ленты — оскароносный режиссёр-документалист Брайан Фогель, съемки финансировал Фонд прав человека. Но пока такую ленту не согласилась принять в прокат ни одна стриминговая платформа.

Брайан Фогель, режиссёр:

"Мы видим, что снова и снова, в случаях, когда на кону большие деньги, деловые интересы, интересы инвесторов, ответственность акционеров, когда эти компании становятся всё крупнее, — то решения, которые они принимают, включая решения по контенту, становятся всё менее рискованными".

Авторы фильма уверены, что крупные бизнесмены не желают портить отношения с Саудовской Аравией из-за фильма, который обвиняет власти королевства в нарушении прав человека и жестоком преследовании диссидентов.

Пока удалось заключить контракт с независимым дистрибьютором, и фильм вышел в ограниченный прокат и на видео по запросу.