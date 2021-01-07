Срочная новость
This content is not available in your region

кино

Фильм про права человека никто не купил

euronews_icons_loading
Фильм про права человека никто не купил
Авторское право  AP Photo
 Павел Барсуков
Размер текста Aa Aa

Документальный фильм "Диссидент" об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи получил восторженный приём на прошлогоднем фестивале "Санденс" и положительные отзывы критиков; автор ленты — оскароносный режиссёр-документалист Брайан Фогель, съемки финансировал Фонд прав человека. Но пока такую ленту не согласилась принять в прокат ни одна стриминговая платформа.

Брайан Фогель, режиссёр:

"Мы видим, что снова и снова, в случаях, когда на кону большие деньги, деловые интересы, интересы инвесторов, ответственность акционеров, когда эти компании становятся всё крупнее, — то решения, которые они принимают, включая решения по контенту, становятся всё менее рискованными".

Авторы фильма уверены, что крупные бизнесмены не желают портить отношения с Саудовской Аравией из-за фильма, который обвиняет власти королевства в нарушении прав человека и жестоком преследовании диссидентов.

Пока удалось заключить контракт с независимым дистрибьютором, и фильм вышел в ограниченный прокат и на видео по запросу.