ЕС: ограничения сохраняются

Португалия стала очередной страной ЕС, где ужесточаются меры в связи с быстрым ростом числа заболевших коронавирусом. Несмотря на действующие ограничения, за последние сутки здесь было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев. Поэтому режим чрезвычайного положения, который предполагалось отменить в четверг, продолжит действовать, а в ночное время вводится комендантский час.

В Ирландии на три недели закрываются школы, а также прекращаются строительные работы.

– Сейчас больницы по всей стране, да и по всей Европе оказались в угрожающем положении из-за этой болезни, – заявил премьер-министр Ирландии Микал Мартин. – Медицинские работники, уже изнурённые, должны теперь противостоять настоящему инфекционному цунами, которое гораздо сильнее, чем первая волна. В наших больницах сейчас больше пациентов с коронавирусом, чем когда-либо прежде.

Во Франции, как ожидается, также будет объявлено о продлении действия ограничений. Здесь продолжается резкий рост числа заразившихся, поэтому кафе и бары, скорее всего, не смогут открыться 20 января, как было запланировано. Горнолыжные курорты, которые должны были заработать в четверг, тоже останутся закрытыми на неопределённый срок.

Между тем Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило ещё одну вакцину против коронавируса, которая может теперь применяться в странах Евросоюза. Речь идёт о разработке американской компании Moderna.

– Эта вакцина предназначена для людей старше 18 лет, – отметил Тон де Боар, глава совета Еврокомиссии по оценке лекарственных средств. – Результаты исследований показали, что после двух инъекций заметно повышается уровень антител и формируются Т-клетки.

Многие жители Евросоюза выражали недовольство слишком медленными действиями властей по задействованию программы вакцинации. Сейчас Европейская комиссия заявляет, что достигла соглашения с пятью фармацевтическими компаниями о закупке сотен миллионов доз вакцины по завершении клинических испытаний.