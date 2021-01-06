Дональд Трамп против китайских программ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запретив совершать транзакции с теми, кто контролирует и разрабатывает приложение платежной системы Alipay финансово-технологической компании Ant Group ("Ант групп") и семи других похожих китайских программ. По версии главы государства, Пекин использует их для кражи или получения иным образом данных американцев

По словам Трампа, США должны принимать решительные меры, чтобы обеспечить национальную безопасность. Постановление вступает в силу через 45 дней. Избранный президент Джо Байден, инаугурация которого запланирована на 20 января, может отменить его.

Власти Китая обещают принять ответные меры. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила: "Это еще один пример давления со стороны США, необоснованного и доминирующего поведения. США чрезмерно обобщают идею национальной безопасности и злоупотребляют государственной властью, оказывая неоправданное давление на иностранные предприятия, нанося ущерб себе и другим. Подобные меры, безусловно, отразятся на китайских компаниях, однако в первую очередь могут пострадать американские потребители и интересы США.

Между тем финансовые рынки столкнулись с неразберихой, после того как Нью-Йоркская фондовая биржа накануне отказалась от планов прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний, а в среду отменила это решение.