Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от делистинга акций компаний КНР

Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от планов прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний China Mobile ("Чайна мобайл"), China Unicom ("Чайна юником") и China Telecom Hong Kong ("Чайна телеком Гонконг"). В заявлении, распространенном представителями торговой площадки, подчеркивается, что решение принято после "проведения дополнительные консультации с регулирующими органами".

В конце декабря руководство биржи, исходя из требований администрации США, заявило о прекращении допуска к площадке акций этих компаний.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее заявила: "Этот запрет окажет ограниченное воздействие на китайские компании, но навредит национальным интересам и имиджу США, а также глобальному статусу американских рынков капитала".

Торги должны были прекратиться 11 января. Президент США Дональд Трамп в ноябре прошлого года подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд компаний КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с китайскими вооруженными силами. Власти Китая осудили подписание Трампом данного указа. Они призвали Вашингтон перестать оказывать давление на компании КНР.