Влияние вакцинации на экономику и общество Евросоюза

По всему Евросоюзу разворачивается массовая вакцинация от коронавируса. Хотя с самого начала в конце декабря эта кампания встретила ряд препятствий, она даёт надежду на преодоление кризиса в здравоохранения и возобновление обычной деятельности государств и жизни граждан. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сказал, что разработка вакцин была только первым шагом к этому:

«Решающее значение для экономики имеют не вакцины, а вакцинация. И процесс вакцинации должен проходить как можно быстрее, чтобы обеспечить улучшение нашего образа жизни и нашей экономики».

В интервью Euronews Джентилони оправдывал стратегию борьбы с Covid-19 и преодоления последствий пандемии, разработанную Еврокомиссией и странами-членами:

«Очень хорошим началом были общие европейские закупки вакцины и её распределение. Теперь нам нужно продолжать эту кампанию, чтобы оказать положительное влияние на наше хозяйство в ближайшие недели и месяцы».

Еврокомиссар признал, что пока сложно оценить влияние вакцинации на экономику Союза. Он напомнил, что в ряде государств-членах по-прежнему действуют карантинные меры, и что ещё сильна неопределенность, связанная с пандемией.

Профессор экономики Брюссельского свободного университета Матиас Деватрипон отметил, что успешно проведённая массовая вакцинация повысила бы доверие общества и деловых кругов к властям ЕС:

«Разумеется, инвестиции в бизнес зависят от уверенности в том, что он сможет продавать свои товары и услуги в будущем. Потребителям нужно знать, когда они могут взять отпуск, они хотят делать покупки впрок. Если все поверят в предстоящую победу над инфекцией, то восстановление будет лучше и быстрее".

По мнению бельгийского экономиста, ещё остаются вопросы по поводу эффективности вакцин, наличия необходимого количества их доз, способности местных властей организовать прививки, но у европейцев появилось в последние дни больше оснований для оптимизма:

«Нормализация жизни позволит в первую очередь поднять активность в ключевых отраслях, но будет трудно избавить людей от накопившегося страха. Сегодня гостиницы открыты, но люди боятся приезжать, например, в Брюссель, поэтому номера в отелях здесь пустуют. Так что укрепление веры в то, что нормальная жизнь возвращается, оживит экономику».

И еврокомиссар, и брюссельский экономист подчеркнули, что экономическое будущее ЕС определится в ближайшее время в зависимости от того, как будет проводиться вакцинация, и с какими результатами.